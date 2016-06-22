Мужчина совершал кражи в садовых кооперативах Нижнего Тагила: преступник задержан
По данным пресс-службы Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское», задержанным оказался 37-летний безработный тагильчанин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за подобные преступления. Последний раз мужчина освободился из мест лишения свободы в 2013 году.
Заявления о кражах из садовых домов, расположенных в разных районах города Нижний Тагил, стали поступать в отделения полиции в период с конца мая до начала июня 2016 года. Чаще всего от действий злоумышленника страдали женщины пенсионного возраста, приезжавшие поработать на своем участке в светлое время суток. По фактам обращений граждан были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище).
В ходе следствия установлено, что в то время, как хозяева совершали работы на своих участках, их дома оставались незапертыми. Этим и пользовался неизвестный, проникая в жилище и похищая из него денежные средства, ювелирные украшения и банковские карты.
Задержать подозреваемого удалось благодаря одной из потенциальных жертв похитителя. 64-летняя женщина столкнулась в дверях своего садового домика с незнакомым ей мужчиной, который поспешил скрыться, сказав, что ошибся адресом. После этого пенсионерка обнаружила беспорядок в своем жилище, и, хотя ценные вещи не пропали, женщина обратилась в полицию.
После очередного хищения сотрудниками полиции был составлен фоторобот подозреваемого. В получившемся изображении женщина опознала незнакомца, с которым столкнулась в своем доме. В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий, подозреваемого задержали.
На данный момент продолжается производство уголовных дел, возбужденных по факту садовых краж. Задержанный проверяется на причастность к другим аналогичным преступлениям. Кроме того, ведется работа по возвращению похищенных вещей законным хозяевам.
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