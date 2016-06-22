На перевале Дятлова пропала 30-летняя туристка-одиночка
22 июня 2016, 18:15Происшествия
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30-летняя девушка-туристка пошла по туристическому маршруту от Ивделя до горной вершины Отортен и обратно. Её возвращения, согласно оставленному ей у спасателей маршруту, ожидали утром 22 июня.
Первой тревогу забила мать туристки. Она сообщила о пропаже дочери в МЧС. Спасатели планируют пойти по маршруту, заявленному девушкой, но предполагают, что с девушкой всё в порядке. Она заявила, что за три дня пройдёт расстояние, составляющее не менее 120 километров. Потому, велика вероятность того, что девушка продолжает идти по маршруту. Ведь обычному туристу на то, чтобы пройти такое расстояние понадобилось бы не менее двадцати дней, рассказали журналистам ria.ru в Уральском региональном центре МЧС.
Примечательно, что на известный трагическими событиями маршрут, тридцатилетняя девушка пошла в одиночку.
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