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На перевале Дятлова пропала 30-летняя туристка-одиночка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На перевале Дятлова пропала 30-летняя туристка-одиночка

22 июня 2016, 18:15Происшествия
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