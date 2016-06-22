Питбуль напал на тагильчанку и покусал ей руки (ФОТО)
Черно-белый питбуль напал на жительницу Нижнего Тагила, когда та гуляла со своей собакой. Он покусал тагильчанке руки.
Участковый собрал материалы и передал их в административную комиссию для принятия решения. Но умышленность действий хозяина питбуля очень труднодоказуема. Нужно обращаться в суд с заявлением о возмещении материального и морального вреда сказали журналисту TagilCity.ru в полиции Нижнего Тагила.
Фото АН «Между строк»
Пес без намордника выбежал из одного из дворов недалеко от перекрестка проспекта Мира и улицы Карла Маркса. Сначала он кинулся к питомцу 27-летней девушки — небольшой собаке породы шпиц, а потом несколько раз укусил тагильчанку за кисти рук.
Неизвестно, чем бы закончилось это нападение, если бы не прибежал хозяин агрессивной собаки. Он оттащил пса и крикнул девушке, чтобы та уходила. Укрывшись в ближайшем подъезде, девушка вызвала полицию. После того, как ей оказали помощь медики, тагильчанка написала заявление в полицию.
В середине мая в Екатеринбурге от нападения собаки пострадала 7-летняя девочка.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru