Двое мужчин из Ивделя совершили разбойное нападение на магазин и похитили 1 900 рублей: вынесен приговор

Двое мужчин в масках ворвались в магазин в Ивделе. Один из них держал в руке пневматический пистолет и требовал у продавца выдачи денежных средств. Затем он ударил женщину рукояткой по голове. В это время его соучастник достал из кассы магазина 1 900 рублей.