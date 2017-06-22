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Двое мужчин из Ивделя совершили разбойное нападение на магазин и похитили 1 900 рублей: вынесен приговор
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое мужчин из Ивделя совершили разбойное нападение на магазин и похитили 1 900 рублей: вынесен приговор

22 июня 2017, 12:40Происшествия
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