Незаконная вырубка сосен в Тагицком ГО причинила значительный ущерб лесничеству: возбуждено уголовное дело
22 июня 2017, 11:50Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокурорская проверка в Талицком лесничестве выявила факт незаконной вырубки леса.
Прокуратура Талицкого района возбудила уголовное дело в связи с результатами проверки в Боровском лесничестве Талицкого района.
Установлено, что была совершена незаконная вырубка восьми сосен в объеме четырех кубометров и трех берез в объеме двух кубометров, чем лесничеству был причинен значительный ущерб.
© TagilCity.ru
Свердловская областьнарушениепроисшествиепроверкапрокуратурабезопасностьэкологияуголовное делозаконущербдеревьялесничествовырубка лесавырубкаТалицапрокурорская проверкауголовная ответственность
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей