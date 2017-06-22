Незаконная вырубка сосен в Тагицком ГО причинила значительный ущерб лесничеству: возбуждено уголовное дело

Прокуратура Талицкого района возбудила уголовное дело в связи с результатами проверки в Боровском лесничестве Талицкого района.

Установлено, что была совершена незаконная вырубка восьми сосен в объеме четырех кубометров и трех берез в объеме двух кубометров, чем лесничеству был причинен значительный ущерб.