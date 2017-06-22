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Уроженец Березовского лишился ноги в ходе крупного ДТП с участием двух фур в Тюменской области (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уроженец Березовского лишился ноги в ходе крупного ДТП с участием двух фур в Тюменской области (ФОТО, ВИДЕО)

22 июня 2017, 08:15Происшествия
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