Уточннённый портрет насильника девочки составлен в Каменске-Уральском (ФОТО)

Напомним, 15 июня в полицию Каменска-Уральского поступило заявление от матери 10-летней девочки. Неизвестный мужчина преследовал ребёнка от отделения почты до квартиры, в которой совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия .

В ходе оперативно-следственных мероприятий был составлен уточнённый портрет разыскиваемого мужчины. На вид ему 35-40 лет, рост 175-180 сантиметров. Телосложение худощавое, азиатский тип внешности. Был одет в чёрную куртку с белой вставкой на спине, спортивные штаны и чёрные ботинки. В руках у него была чёрная сумка, сообщает СУ СК России по Свердловской области.