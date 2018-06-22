Уточннённый портрет насильника девочки составлен в Каменске-Уральском (ФОТО)
В Каменске-Уральском продолжаются оперативно-следственные действия по факту изнасилования 10-летней девочки. Полицейским удалось составить уточнённый портрет подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребёнка.
Напомним, 15 июня в полицию Каменска-Уральского поступило заявление от матери 10-летней девочки. Неизвестный мужчина преследовал ребёнка от отделения почты до квартиры, в которой совершил в отношении несовершеннолетней насильственные действия.
В ходе оперативно-следственных мероприятий был составлен уточнённый портрет разыскиваемого мужчины. На вид ему 35-40 лет, рост 175-180 сантиметров. Телосложение худощавое, азиатский тип внешности. Был одет в чёрную куртку с белой вставкой на спине, спортивные штаны и чёрные ботинки. В руках у него была чёрная сумка, сообщает СУ СК России по Свердловской области.
Информацию о возможном местонахождении данного лица просьба сообщать по следующим телефонам: 8(3439)32-60-59 (следственный отдел по городу Каменск-Уральский СКР по Свердловской области) и 8(3439)34-80-90, 8(343)358-71-61 или по линии «02» (полиция).
Фото: СУ СК России по Свердловской области
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