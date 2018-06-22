Жительница Омска тащила по полу приемного отделения травмированного ребенка (ВИДЕО)

В социальных сетях появилось видео, где мать тащит своего травмированного ребенка по полу детской травматологии омской больницы на улице Магистральной. Видно, что ребенку больно наступать на правую ногу, девочка спотыкается и падает, что заставляет мать злиться еще больше.

Неделей ранее эта женщина со своей дочкой обратились в данный травмпункт с жалобой на повреждением ноги. Врачи наложили ребенку лангетку. Через несколько дней женщина вновь привела свою дочь в детскую травматологию и потребовала снять гипс. По словам беременной женщины, ребенок не может передвигаться сам и постоянно просится на руки. Мать травмированной девочки кричала, что «ей это уже надоело».

Поскольку нога девочки еще не зажила, врачи отказались снять фиксацию. Женщина разозлилась и выволокла ребенка из кабинета. Врач предложила наложить повязку, чтобы ребенку было легче, но мать девочки не вернулась.

Сотрудники травматологии Омска обратились в полицию с заявлением о жестоком обращении с ребенком, сообщает «Комсомольская правда».

Видео: Youtube