Жительница Омска тащила по полу приемного отделения травмированного ребенка (ВИДЕО)
В Омске беременная женщина выволокла травмированного ребенка из травматологии, разозлившись на отказ врачей снять гипс с ноги девочки. Мать заявила, что ей надоело, что ребенок не может передвигаться самостоятельно.
В социальных сетях появилось видео, где мать тащит своего травмированного ребенка по полу детской травматологии омской больницы на улице Магистральной. Видно, что ребенку больно наступать на правую ногу, девочка спотыкается и падает, что заставляет мать злиться еще больше.
Неделей ранее эта женщина со своей дочкой обратились в данный травмпункт с жалобой на повреждением ноги. Врачи наложили ребенку лангетку. Через несколько дней женщина вновь привела свою дочь в детскую травматологию и потребовала снять гипс. По словам беременной женщины, ребенок не может передвигаться сам и постоянно просится на руки. Мать травмированной девочки кричала, что «ей это уже надоело».
Поскольку нога девочки еще не зажила, врачи отказались снять фиксацию. Женщина разозлилась и выволокла ребенка из кабинета. Врач предложила наложить повязку, чтобы ребенку было легче, но мать девочки не вернулась.
Сотрудники травматологии Омска обратились в полицию с заявлением о жестоком обращении с ребенком, сообщает «Комсомольская правда».
Видео: Youtube
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