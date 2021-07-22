В аэропорту Дубая столкнулись два пассажирских самолета

В аэропорту Дубая столкнулись два пассажирских самолета

В аэропорту Дубая столкнулись два пассажирских самолета

Сегодня, 21:09
Происшествия
Фото: pxhere.com
Самолет эмиратского лоукостера Flydubai столкнулся с Boeing 737-800 авиаперевозчика Бахрейна Gulf Air при попытке взлета.

Как сообщает сайт 360, борт эмиратской компании направлялся в Киргизию. При столкновении самолеты зацепились хвостами.

Причины происшествия установят авиакомпании в содействии с властями.

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