На Урале квартальный инспектор признан виновным в смерти ребёнка, упавшего в люк

В ходе судебного разбирательства установлено, что 19 апреля 2018 года инспектор провёл обход посёлка Садовый, в ходе которого было выявлено 15 открытых люков инженерных сетей. При этом один из них находился в непосредственной близости к жилым домам и детской площадке.

В этот же день инспектор составил и подписал документ, где зафиксировал выявленные нарушения. Однако после этого обвиняемый не предпринял никаких действий для ограждения открытых люков, не установил их собственников и не доложил руководству о нарушениях.

28 апреля в один из открытых люков упал 10-летний мальчик. Родители искали ребенка, не вернувшегося с прогулки. Вечером этого же дня его нашли уже мёртвым, он скончался от переохлаждения.