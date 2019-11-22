Ограбление на 30 миллионов рублей возле аэропорта Кольцово попало на видео
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Ограбление на 30 млн рублей, которое произошло 21 ноября возле аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, попало на камеры наблюдения, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
На кадрах видно, как трое людей подбегают к мужчине, идущему по парковке, делают несколько выстрелов, хватают сумку и убегают. По информации правоохранительных органов, в неё были 30 млн рублей.
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По одной из версий, деньги, которые перевозил житель Киргизии, могли принадлежать местному предпринимателю. Полиция завела уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия».
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Видео: Znak.com
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