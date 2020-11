В Нижнем Тагиле за прошедшие сутки зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперштаб Свердловской области.

С начала эпидемии в регионе зафиксировано 385 случаев заболевания, из них 2 828 в Нижнем Тагиле. Из больниц региона в общей сложности выписано 35 398 свердловчан за весь период пандемии. За последние сутки в Свердловской области выздоровели 387 человек. От коронавируса умер 951 человек на Среднем Урале, восемь - за период с 21 по 22 ноября.

