В смертельном ДТП на Восточном шоссе погибла женщина-водитель в Нижнем Тагиле

В смертельном ДТП на Восточном шоссе погибла женщина-водитель в Нижнем Тагиле
В смертельном ДТП на Восточном шоссе погибла женщина-водитель в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:00ПроисшествияФото: 1МI
Смертельное ДТП произошло на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле вечером 21 ноября. Женщина-водитель не справилась с управлением и ее авто вылетел с дороги.

38-летняя женщина-водитель отечественной легковушки не справилась с управлением на скользкой дороге и врезалась в дерево на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

В результате аварии водитель погибла на месте, два ее пассажира были госпитализированы. Инспектором ГИБДД на месте инцидента установлено, что дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии — на трассе лежит рыхлый снег. Дознаватели выясняют все обстоятельства ДТП.

Уполномоченным службам выписано предписание об устранении недостатков дорожного покрытия.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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