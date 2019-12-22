Пострадавшая в ДТП под Невьянском девушка умерла в реанимации
Сегодня, 10:29ПроисшествияФото: страница в соцсети погибшей
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21 декабря в больнице умерла пострадавшая в ДТП на трассе под Невьянском девушка, сообщается в группе «Тагил без ям» во «ВКонтакте». Напомним, в этой же аварии погиб тагильчанин.
Инцидент произошел 20 декабря. Мужчина остановился на обочине, чтобы помочь девушке, съехавшей в кювет. Они вышли из своих автомобилей, и в этот момент водитель машины «Лада Ларгус», не справившись с управлением, наехал на них.
Тагильчанин скончался на месте, девушка от полученных травм на следующий день умерла в реанимации.
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