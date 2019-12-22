В Екатеринбурге три человека пострадали после столкновения автобуса с эвакуатором
Сегодня, 19:15ПроисшествияФото: Е1.ru
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Сегодня, 22 декабря, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Мира и Малышева пассажирский автобус №077 столкнулся с эвакуатором, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
У автобуса от удара вылетело лобовое стекло. В ДТП пострадали три человека. Одну из пассажирок доставили в горбольницу №23 с подозрением на перелом носа. Остальные двое пострадавших от госпитализации отказались.
В момент столкновения эвакуатор перевозил красный автомобиль Chevrolet, который также получил механические повреждения.
Очевидцы сообщают, что виновником аварии стал водитель автобуса, пытавшийся проскочить перекресток на красный сигнал светофора.
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