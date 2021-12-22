СК начал проверку гибели пенсионера после падения на тротуаре в Нижнем Тагиле

СК начал проверку гибели пенсионера после падения на тротуаре в Нижнем Тагиле
СК начал проверку гибели пенсионера после падения на тротуаре в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:45ПроисшествияФото: 1MI
Следователи выясняют обстоятельства гибели 70-летнего Юрия Пономарева, упавшего на скользком тротуаре в Нижнем Тагиле.

По результатам доследственной проверки ведомством будет принято процессуальное решение, сообщи в пресс службе СК по Свердловской области. Сейчас сотрудники отдела полиции № 17 проверяют все известные факты ЧП, собранные ими материалы будут отправлены в областной СК. Кроме того, проверкой трагического происшествия занимается еще и прокуратура Дзержинского района.

Напомним, что 70-летний мужчина поскользнулся на тротуаре рядом с «Магнитом» на улице Зари и сильно ударился головой. Проведенная медиками операция не помогла спасти пенсионера, так как полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

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