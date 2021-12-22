СК начал проверку гибели пенсионера после падения на тротуаре в Нижнем Тагиле

По результатам доследственной проверки ведомством будет принято процессуальное решение, сообщи в пресс службе СК по Свердловской области. Сейчас сотрудники отдела полиции № 17 проверяют все известные факты ЧП, собранные ими материалы будут отправлены в областной СК. Кроме того, проверкой трагического происшествия занимается еще и прокуратура Дзержинского района.