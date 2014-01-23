Подробности вчерашней аварии с пассажирской Газелью: трое госпитализированы (ФОТО)
Напомним, вчерашним вечером тагильчане сообщали автовладельцам о пробке на улице Алтайская. Среди очевидных предполагаемых причин называли аварию, а сейчас есть официальная информация об этом происшествии.
Как сообщает ГИБДД Нижнего Тагила, вчера в 16:00 водитель Hyundai Sonata, мужчина 1966 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по Зеленстроевской, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.
Известно, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В итоге произошло столкновение со встречным автомобилем ГАЗ 3274 – это пассажирская Газель, в которой на тот момент находились 13 человек. В результате аварии пострадали трое – все пассажиры маршрутки:
1. Женщина-пенсионерка, 1950г.р. Диагноз: ЧМТ, СГМ, перелом костей носа, обширная рана лица, открытый перелом правой голени. Пострадавшая госпитализирована в травматическое отделение ЦГБ №1.
2. Мужчина-пенсионер, 1949г.р. Диагноз: ЧМТ, СГМ, ушибленная рана головы. Госпитализирован в НХО ЦГБ №1 .
3. Мужчина, 1985г.р. Диагноз: закрытый перелом левой голени. Госпитализирован в травм. отделение ЦГБ №
Позже за медицинской помощью обратились оба водителя и еще три пассажира а/м ГАЗ, после ее оказания все были отпущены домой.
Фото ГИБДД Нижнего Тагила
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