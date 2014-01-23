Подробности вчерашней аварии с пассажирской Газелью: трое госпитализированы (ФОТО)

Как сообщает ГИБДД Нижнего Тагила, вчера в 16:00 водитель Hyundai Sonata, мужчина 1966 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по Зеленстроевской, не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения.

Известно, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В итоге произошло столкновение со встречным автомобилем ГАЗ 3274 – это пассажирская Газель, в которой на тот момент находились 13 человек. В результате аварии пострадали трое – все пассажиры маршрутки:

1. Женщина-пенсионерка, 1950г.р. Диагноз: ЧМТ, СГМ, перелом костей носа, обширная рана лица, открытый перелом правой голени. Пострадавшая госпитализирована в травматическое отделение ЦГБ №1.

2. Мужчина-пенсионер, 1949г.р. Диагноз: ЧМТ, СГМ, ушибленная рана головы. Госпитализирован в НХО ЦГБ №1 .

3. Мужчина, 1985г.р. Диагноз: закрытый перелом левой голени. Госпитализирован в травм. отделение ЦГБ №

Позже за медицинской помощью обратились оба водителя и еще три пассажира а/м ГАЗ, после ее оказания все были отпущены домой.

Фото ГИБДД Нижнего Тагила