Тагильчанин устроил пожар в подвале дома, пытаясь ограбить пункт приема вторсырья
Сегодня, 16:13ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле задержан 32-летний местный житель, который пытался ограбить пункт сбора макулатуры в подвале жилого дома и по неосторожности устроил там пожар, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инцидент произошел ночью 23 января на улице Грибоедова, 7. Один из жителей дома пробрался в пункт приема вторсырья, находившийся в подвале, и похитил оттуда две тысячи рублей. В какой-то момент мужчина закурил, но не потушил окурок, из-за чего начался пожар. Сам он успел уйти из горящего помещения.
На место происшествия выехали пять пожарных расчетов, огонь потушили в течение нескольких минут. В результате пожара повреждены трубы водоснабжения, а также сам пункт приема. Полиция ОП №18 задержала подозреваемого, который признался в содеянном. Ранее мужчина уже был судим за грабеж и освободился из колонии полгода назад. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».
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