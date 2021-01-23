В США скончался телеведущий и журналист Ларри Кинг

В США скончался телеведущий и журналист Ларри Кинг

Сегодня, 18:41ПроисшествияPhoto: Ларри Кинг в Twitter
В США на 88 году жизни умер журналист Ларри Кинг, сообщается на его странице в Twitter.

Телеведущий ушел из жизни 23 января 2021 года в медицинском центре Лос-Анджелеса.

Ларри Кинг родился в 1933 году. Он был известен по своему шоу на телевидении. За свою карьеру он взял более 50 тысяч интервью. Его передача попала в Книгу рекордов Гиннеса как самое продолжительное на одном и том же телеканале.

О дате погребения информация будет сообщена позже, говорится в посте.

Напомним, 17 января после тяжелой болезни скончался депутат государственной думы России, Герой Советского Союза Николай Антошкин.

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