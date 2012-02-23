В Нижнем Тагиле ищут похищенных лошадей

Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловскойобласти Валерий Горелых, в конюшню сельскохозяйственного кооператива«Нива» ворвались несколько неизвестных. Злоумышленники жестоко избили исвязали сторожа и заперли его в стойле.

После этого налетчики вывели из конюшни четырех лошадей. Похищеннымиоказались жеребец Жиган рыжей масти и три кобылы в возрасте от пяти довосьми лет — Ласка гнедой масти, Зорька шоколадного окраса в яблоках,Кармен темно-рыжей масти, низкорослая, как монгольские лошади. Еще однукобылу — трехлетку Забаву — злоумышленникам увести не удалось, онавырвалась и убежала, а на рассвете вернулась в конюшню.