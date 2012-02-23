В Нижнем Тагиле ищут похищенных лошадей
Их украли в деревне Лаптева Красноуральского района. По словам местных жителей, таких преступлений там не совершали уже 20 лет.
Как сообщил JustMedia пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловскойобласти Валерий Горелых, в конюшню сельскохозяйственного кооператива«Нива» ворвались несколько неизвестных. Злоумышленники жестоко избили исвязали сторожа и заперли его в стойле.
После этого налетчики вывели из конюшни четырех лошадей. Похищеннымиоказались жеребец Жиган рыжей масти и три кобылы в возрасте от пяти довосьми лет — Ласка гнедой масти, Зорька шоколадного окраса в яблоках,Кармен темно-рыжей масти, низкорослая, как монгольские лошади. Еще однукобылу — трехлетку Забаву — злоумышленникам увести не удалось, онавырвалась и убежала, а на рассвете вернулась в конюшню.
Похищенных лошадей конокрады вывезли на грузовике, предположительно —фуре. По предварительным данным, ущерб от кражи составил около 160 тысячрублей. Возбуждено уголовное дело. Сыщики уголовного розыска в поискахлошадей и их похитителей проверяют все близлежащие населенные пункты, втом числе Нижний Тагил, Кушву, Верхотурье, а также мясоперерабатывающиепредприятия и хозяйства, где используется труд лошадей.