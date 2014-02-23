Вор в законе, «смотрящий» за Вагонкой, получил 20 лет за убийства 90-х
21 февраля на сайте следственного комитета России появилось сообщение о том, что в Свердловской области суд огласил приговор для пяти участников организованной преступной группы, на счету которой несколько убийств.
Тюремный срок преступники получили за убийство генерального директора ТОО «Тюменьмонтажсантехкомплект», совершенное в 90-х годах прошлого века.
На скамье подсудимых оказались Олег Сухочев, которому суд назначил наказание в виде 20-ти лет колонии, Александр Седень, который получил 15 лет наказания. Также судом назначено Александру Галицыну 13 лет заключения, а Николаю Волишину 8 лет тюрьмы. Уголовное преследование Александра Селиванова, пятого члена преступной группы, было прекращено в связи со смертью.
Лидером и организатором группировки был Олег Сухочев, который, освободившись из очередного тюремного заключения, совместно с другом Александром Селивановым в 1996 году организовал банду. Получив заказ на убийство генерального директора ТОО «Тюменьмонтажсантехкомплект» и его телохранителя, выполнение поручили Трохолеву и Волошину. Преступники подкараулили своих жертв в подъезде, и, отобрав у бизнесмена 600 тысяч рублей, выстрелили в мужчин.
Выйти на след преступников следователям удалось только в 2012 году. По данным «Коммерсанта», Сухочев, Седень и Галицын отказывались признавать вину за совершенное убийство, однако исполнители заказа, Трохолев и Волошин, начали работу со следствием. Как рассказал следователям Трохолев, совершить убийство его вынудил Сухочев, имевший статус вора в законе.
Однако, по информации следователей, «коронован» Сухочев был лишь в 2008 году, тогда же был назначен «смотрящим» за одним из крупных районов Нижнего Тагила, Вагонкой. Причин, по которым Трохлев так задолго начал бояться Сухочева, преступник не назвал.