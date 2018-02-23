Екатеринбуржец выпал с балкона многоэтажного дома

Известно, что человек был в легкой одежде. Инцидент произошел на улице Родонитовой, 36.

У погибшего при себе не оказалось документов, сейчас его личность устанавливают. Сотрудники следственного комитета организовали проверку, не исключая возможность несчастного случая. Обстоятельства трагедии выясняются, пишет «Облгазета.ru».