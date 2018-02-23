Екатеринбуржец выпал с балкона многоэтажного дома
23 февраля, 20:00Происшествия
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Утром, 23 февраля, в Екатеринбурге с общесекционного балкона жилого дома упал мужчина.
Сюжеты: Екатеринбург
Известно, что человек был в легкой одежде. Инцидент произошел на улице Родонитовой, 36.
У погибшего при себе не оказалось документов, сейчас его личность устанавливают. Сотрудники следственного комитета организовали проверку, не исключая возможность несчастного случая. Обстоятельства трагедии выясняются, пишет «Облгазета.ru».
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