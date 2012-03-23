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Опять мошенники обирают владельцев банковских карт в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Опять мошенники обирают владельцев банковских карт в Нижнем Тагиле

23 марта 2012, 08:27ПроисшествияОльга
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