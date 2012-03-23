Опять мошенники обирают владельцев банковских карт в Нижнем Тагиле

Так, в полицию обратился 53-летний мужчина. Ему пришло СМС о том, что карточка Сбербанка заблокирована, и телефон, по которому можно узнать все подробности. Потерпевший перезвонил по этому номеру и стал следовать инструкциям, которые озвучивал мужской голос. В ближайший банкомат, который нашелся на улице Захарова, владелец вставил свою карту и набрал пин-код. Затем еще какую-то комбинацию цифр под диктовку, а далее якобы новый пин-код: 11 900. Позже выяснилось, что это не код, а сумма, пропавшая с его счета. А поступила она, как выяснили полицейские, на счет в Самарской области.