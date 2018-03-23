Женщина оставила замерзать новорождённую дочку в сенях жилого дома в Татарстане

Пакет с новорожденной дочерью женщина поместила в пластиковое ведро и поставила в сени. Девочка скончалась от переохлаждения.

Через 4 дня жительница Татарстана переложила сверток с мертвым ребенком в другой пакет, который был выброшен ее старшим сыном на участке нежилого дома. Сообщается, что мальчик ничего не знал o случившемся.

Спустя некоторое время у женщины возникли проблемы со здоровьем. Она была вынуждена обратиться в медицинское учреждение, сотрудники которого передали в органы полиции информацию o возможной смерти ребенка.

В отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело. Сейчас с женщины взята подписка o невыезде, пишет NG72.ru.