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Женщина оставила замерзать новорождённую дочку в сенях жилого дома в Татарстане
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина оставила замерзать новорождённую дочку в сенях жилого дома в Татарстане

23 марта, 14:00Происшествия
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