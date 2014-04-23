«Украсть иконы в Пасху!», - в Нижнем Тагиле задержан злоумышленник (ФОТО)

На место выехала следственно-оперативная группа. Престарелая женщина и ее дочь со слезами на глазах рассказали полицейским о случившемся. Днем 20 апреля в дом к Надежде Степановне постучал незнакомец и попросил открыть дверь. Мужчина показывал какую-то бумажку, называя себя сотрудником полиции. Пенсионерка объяснила, что дверь закрыта.

Тогда молодой человек прошел через калитку во двор и со стороны огорода стал выламывать оконную раму, не реагируя на протест пожилой хозяйки. Потом схватил палку и разбил стекло.

Проникнув в дом, мужчина стал ходить по комнатам в поисках ценного имущества. Бабушка, еле передвигающаяся по дому с палочкой, пыталась его остановить, но парень очень быстро выскочил в окно и скрылся. После ухода незваного гостя Надежда Степановна обнаружила, что со столика в углу ее небольшой спальни исчезли дорогие ей иконы.

Только на следующий день дочь, придя проведать маму, узнала об этой жуткой истории и сразу же позвонила в полицию. Людмила Юрьевна говорит, что ужаснулась, когда увидела разбитое окно. Это не впервые. Как-то раз в дом уже пытались залезть. Тогда сотрудники полиции задержали злоумышленника, которому не удалось ничем поживиться. Хозяева живут довольно скромно.

Самое ценное, что у нас есть, - говорит дочь потерпевшей, - это иконы - семейная реликвия, которая передаются из поколения в поколение. На иконе Казанской божьей матери, которой когда-то родители благословили мою маму, когда она выходила замуж, рукой моего прадеда сделана надпись, из которой я узнала его имя. Вторая икона – Николая Чудотворца. На ней из-за давности остался только лик, но именно она – мамина любимая.

По словам начальника отдела полиции № 16 полковника Ильдара Садрисламова, раскрытие данного преступления находилось под особым контролем руководства Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

В ходе оперативно - разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию о возможном месте сбыта похищенного имущества. Также оперативники установили 29-летнего молодого человека, сдавшего иконы в скупку. Этот мужчина ранее был судим за совершение аналогичных преступлений на территории Пригородного района. Сотрудники уголовного розыска организовали наблюдение по месту проживания подозреваемого, и уже утром 22 апреля тот был задержан и доставлен в отдел полиции.

Молодой человек не стал отрицать, что проник в дом к пенсионерке, где похитил иконы в надежде выручить деньги, которые, по его словам, ему были необходимы, чтобы поехать к жене. Сомнительные оправдания, учитывая его прежние судимости по аналогичным кражам.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК Российской Федерации, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в ее совершении.

Полковник Садрисламов отметил работу своих подчиненных по раскрытию неочевидного преступления, как слаженную и грамотно организованную. Он пообещал, что после окончания всех необходимых следственных действий и проведения в рамках возбужденного уголовного дела экспертизы изъятых икон, семейные реликвии вернуться к законной владелице.

Потерпевшие, узнав, что сотрудники полиции разыскали похищенные иконы, выразили в их адрес самые теплые слова благодарности и надежду, что злоумышленник понесет заслуженное наказание.