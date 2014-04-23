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«Украсть иконы в Пасху!», - в Нижнем Тагиле задержан злоумышленник (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Украсть иконы в Пасху!», - в Нижнем Тагиле задержан злоумышленник (ФОТО)

23 апреля 2014, 13:45ПроисшествияЕвгения
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