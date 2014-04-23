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Жестокость без границ: в Тагиле дети до смерти забили кота
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жестокость без границ: в Тагиле дети до смерти забили кота

23 апреля 2014, 16:50Происшествия
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