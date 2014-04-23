Жестокость без границ: в Тагиле дети до смерти забили кота

«Вы, наверное, положите трубку… У меня кота убили маленькие дети». Так началось повествование на другом конце провода. Еле сдерживая слезы, тагильчанка рассказала, что живет на Тагилстрое. Местные ребята от 4 до 8 лет, в количестве шести человек окружили беззащитное животное, прихватив с собой оружие – палки, кирпич и лопату.

У многих пользователей портала уже возник вопрос, почему любимый питомец находился на улице. Дело в том, что девушка живет в частном доме. Три кошки и собака, рассказывает тагильчанка, всегда выходят гулять. Ласковые, доверчивые, они быстро находят контакт с людьми и даже не боятся подходить к незнакомцам.

Я хочу донести всем, что так нельзя… Бессилие меня просто убивает. Я понимаю, что на кота всем плевать, но тот факт, что его убили маленькие дети! Он не сразу умер, кричал, мяукал… Это видели другие дети, соседи. Ребята еще и хвастались, что они убили его.

Девушка уже обратилась в прокуратуру, но она понимает, что детей «из-за кота» не накажут, а родителям, в лучшем случае, назначат штраф в размере 500 рублей.

Детская жестокость – явление частое. Мониторинг в интернете, показал, что ребенок в раннем возрасте может совершать жестокие убийства. В одном из российских городов детьми был совершен даже ряд убийств кошек.

Пользовательница также переговорила с детским психологом. Специалист пояснила, что ребятам это нравится, они будут и дальше хвастаться, не понимая всю суть произошедшего. Самое интересное, что ребята из полноценных семей, но неизвестно, как в них проходит воспитание. Практика показала, объяснила психолог, что ребята, совершившие убийства животных в детстве, чаще всего вырастают жестокими людьми, убивающими даже себеподобных. «Пусть с этими детьми поработает психолог, чтобы они не наделали ошибок в будущем», - говорит пользовательница.

Эта история, скорее всего, не единственная в Нижнем Тагиле. Просто об этом не рассказывают, зная о том, что в нашей стране малолетние виновники останутся безнаказанными. А что, если ребята ради интереса будут издеваться над сверстником, а не над 6-летним котом?