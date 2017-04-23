Обрушение перекрытий произошло в многоквартирном доме в Карпинске: начата доследственная проверка
23 апреля 2017, 09:15Происшествия
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В Карпинске произошло ЧП - обрушились перекрытия между этажами в многоквартирном доме. Начата доследственная проверка по факту халатности Управляющей компании.
Установлено, что обрушение произошло между первым и вторым этажом, к счастью, никто не пострадал, сообщает СК по Свердловской области.
В ходе проверки установят, исполняла ли Управляющая компания свои обязательства, когда проводился ремонт в доме, каковы были действия администрации муниципалитета.
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