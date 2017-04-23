Водитель ВАЗ-2110 в Екатеринбурге сбил человека и скрылся с места ДТП: пешеход скончался
23 апреля 2017, 16:30Происшествия
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В Екатеринбурге произошло смертельное ДТП: погиб 25-летний молодой человек, которого сбила ВАЗ-2110.
Сюжеты: Екатеринбург
Поздним вечером 22 апреля в уральской столице водитель ВАЗ-2110 допустил наезд на пешехода на неосвещенном участке дороги, не заметив его на дороге. После совершения аварии автовладелец уехал с места ДТП, а сбитый молодой человек скончался от полученных травм прямо на дороге без оказанной ему помощи.
Позднее автомобиль со следами наезда на человека был найден после проведения оперативных мероприятий. Ведется дознание: устанавливается причастность водителя машины к данному ЧП, сообщает Е1.RU.
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