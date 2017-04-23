Водитель ВАЗ-2110 в Екатеринбурге сбил человека и скрылся с места ДТП: пешеход скончался

Поздним вечером 22 апреля в уральской столице водитель ВАЗ-2110 допустил наезд на пешехода на неосвещенном участке дороги, не заметив его на дороге. После совершения аварии автовладелец уехал с места ДТП, а сбитый молодой человек скончался от полученных травм прямо на дороге без оказанной ему помощи.