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Водитель ВАЗ-2110 в Екатеринбурге сбил человека и скрылся с места ДТП: пешеход скончался
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Водитель ВАЗ-2110 в Екатеринбурге сбил человека и скрылся с места ДТП: пешеход скончался

23 апреля 2017, 16:30Происшествия
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