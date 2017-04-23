Водители маршрутных автобусов в Екатеринбурге устроили драку из-за клиентов (ФОТО)

Конфликт между двумя водителями маршрутных автобусов №8 произошел в районе Уралмаша. Как рассказали очевидцы, один водитель «подрезал» другого, тем самым обогнав его, и приехал на остановку раньше.

Остановившись, мужчины-водители решили разобраться и устроили драку прямо на глазах у пассажиров. В процессе кулачного мордобоя у одного из водителей оказался сломан нос, побежала кровь.

После этого зачинщик конфликта уехал с места ЧП, а очевидцы драки вызвали скорую помощь и полицию. Медики оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшему.

Фото: Е1.RU

Сообщение о драке поступило в правоохранительные органы. В обстоятельствах произошедшего и установить личность инициатора инцидента предстоит полицейским, сообщает Е1.RU.