Водители маршрутных автобусов в Екатеринбурге устроили драку из-за клиентов (ФОТО)
23 апреля 2017, 18:20Происшествия
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Два водителя маршрутного такси в Екатеринбурге не поделили пассажиров и устроили мордобой прямо на остановке.
Сюжеты: Екатеринбург
Конфликт между двумя водителями маршрутных автобусов №8 произошел в районе Уралмаша. Как рассказали очевидцы, один водитель «подрезал» другого, тем самым обогнав его, и приехал на остановку раньше.
Остановившись, мужчины-водители решили разобраться и устроили драку прямо на глазах у пассажиров. В процессе кулачного мордобоя у одного из водителей оказался сломан нос, побежала кровь.
После этого зачинщик конфликта уехал с места ЧП, а очевидцы драки вызвали скорую помощь и полицию. Медики оказали необходимую медицинскую помощь пострадавшему.
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Фото: Е1.RU
Сообщение о драке поступило в правоохранительные органы. В обстоятельствах произошедшего и установить личность инициатора инцидента предстоит полицейским, сообщает Е1.RU.
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