На Ленинградском проспекте горела «девятка» (ВИДЕО)
23 мая 2012, 11:09Происшествия
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На днях, а точнее 20 мая, очевидцам удалось заснять происшествие на Ленинградском проспекте. В позднее время суток, на улице уже стемнело, занялся огнем салон «девятки». Огонь захватил машину практически полностью.
Как сообщают свидетели происшествия, пожарные добирались доместа долго, однако сработали оперативно. Действительно, огонь был потушен втечение минуты. К приезду полиции из автомобиля валил лишь густой дым.
На сегодняшний день причины возгорания выясняются.
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