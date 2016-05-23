В Нижнем Тагиле на ГГМ найдено тело мужчины: он был избит и скончался до приезда скорой помощи

Во дворе по Октябрьскому проспекту, 28 найден труп. Там неподалёку расположена «наливайка». Драки во дворе не редкость. Одна, видимо, закончилась летальным исходом. Во дворе лежит окровавленное тело, рядом дежурят пятеро полицейских сообщил в редакцию TagilCity.ru читатель.

В полиции информацию о смерти мужчины подтвердили.

В 7:00 в полицию поступило сообщение о том, что на Октябрьском проспекте избит мужчина. Он скончался до приезда скрой помощи. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством вр. и.о. начальника полиции Нижнего Тагила – полковника Мальцева Константина. Личность погибшего установлена. Это мужчина 1958 г.р. рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.

Сейчас полиция занимается расследованием преступления. Опрашиваются возможные свидетели.

TagilCity.ru напоминает о том, что в пятницу в центре Нижнего Тагила было обнаружено тело другого мужчины.