Четверо детей в Асбесте спасены из пожара: двухлетняя девочка получила ожоги (ФОТО)

В Асбесте в квартире, где проживает многодетная мама с детьми, произошел пожар. Возгорание произошло в помещении, где играли дети. Женщина в это время находилась в другой комнате. Пожарных вызвали прохожие, которые увидели дым из окна. На момент прибытия огнеборцев квартира была сильно задымлена. Для спасения семьи пришлось развернуть пожарную лестницу.