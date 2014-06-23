В Нижнем Тагиле пьяная компания напала на сотрудников ДПС

Водитель отказался предъявить документы. Инспекторы, общаясь с водителем, уловили исходящий от него запах алкоголя и обратили внимание на несвязную речь. Водителю предложили пройти в патрульный автомобиль для прохождения освидетельствования. Следом за водителем вышли четверо пассажиров, которые по внешнему виду были явно нетрезвые. Мужчины грубо ругались и пытались увести водителя от патрульного автомобиля. В этот момент нарушитель правил дорожного движения предпринял попытку скрыться с места происшествия.

Инспекторы ДПС стали преследовать нарушителя, а пассажиры транспортного средства пытались помещать задержанию: нецензурно выражаясь, они хватали инспекторов руками за форменную одежду и угрожали расправой. Злоумышленники свалили сотрудников с ног и стали наносить удары по голове. Один из нападавших попытался завладеть табельным оружием. Лейтенант полиции, освободившись от захвата, извлек из кобуры пистолет Макарова, привел его в состояние готовности и произвел предупредительный выстрел в воздух, потребовав прекращения противоправных действий. В этот момент его напарник сообщил в дежурную часть по радиостанции о происшествии.

Нападавшие мужчины проигнорировали требование полицейского, и тогда инспектор ДПС сделал второй выстрел в воздух, предупредив о намерении применить огнестрельное оружие на поражение в случае неповиновения.

В этот момент на место происшествия подоспел ближайший экипаж ГИБДД и группа немедленного реагирования отдела полиции № 20. Сотрудники полиции, применив физическую силу и спецсредства, доставили задержанных в отдел полиции № 16.

В отношении пассажиров транспортного средства составлены административные протоколы по ст. 20.21 за нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

25-летний водитель за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечен к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ и по решению суда арестован на трое суток.

Материал по факту оказания сопротивления и применения насилия в отношении сотрудников полиции направлен в следственный отдел по Ленинскому району для принятия процессуального решения.