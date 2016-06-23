Серийный грабитель пойман на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Поймать преступника помогла тагильчанка. Она обратилась к сотрудникам ППС. Девушка рассказала о преступлении в отношении ее знакомой, которая вовремя обращаться в полицию просто побоялась. Вместе жертва и представители правопорядка подготовили фоторобот.

В это время сотрудники полиции проверяли все окружение ранее пойманных грабителей. По фото одного такого знакомого женщина и узнала грабителя. Им оказался 26-летний безработный, ранее судимый за побои.

Подозреваемый был задержан. Он сознался в четырех преступлениях. Часть награбленного имущества была изъята из ломбарда. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Полиция города обращается ко всем тагильчанам, которые пострадали от рук грабителя. Обращаться нужно в отдел полиции №17 с заявлением, либо по телефону +7(3435) 97-68-02.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле