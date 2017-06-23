Четверо тагильчан на три года отправятся в колонию за незаконный оборот наркотиков в крупном размере
23 июня 2017, 14:35Происшествия
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Реальные сроки лишения свободы получили четверо жителей Тагилстроевского района, задержанные полицией за преступления, связанные с незаконными операциями с наркотиками.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле осуждены к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима четверо местных жителей. Двоих осужденных 23 и 26 лет задержали с синтетическим наркотическим веществом, вес которого составил около 4 г. Они приобрели его для личного пользования при помощи интернета путем «закладки», находившейся в вентиляционной трубе жилого дома по улице Матросова.
Оба трудоустроены, имеют прописку и положительные характеристики с места работы. Молодые люди во всем признались и раскаялись в содеянном.
Еще двое осужденных 33 и 19 лет были задержаны также с наркотическим веществом весом 0,271 г и 2 г соответственно. Все изъятые наркотические вещества были уничтожены, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
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