Девочка-подросток утонула на Черноисточинском водохранилище в Нижнем Тагиле
23 июня 2017, 21:30Происшествия
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Девочка-подросток утонула сегодня в Черноисточинске.
Сюжеты: Нижний Тагил
По предварительной информации, в Черноисточинске решили искупаться, несмотря на неподходящую для этого погоду, две девочки подросткового возраста. Одна из них утонула.
Возможно, из-за холодной воды у нее судорогой свело ногу.
Подруга вызвала скорую помощь, но медики сначала оказывали помощь первой девочке и семье утонувшей. Приехала спецтехника. Тело достали спасатели рассказала TagilCity тагильчанка Анастасия.
Получить комментарии в полиции пока не удалось.
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