В Нижнем Тагиле в заброшенной воинской части местные жители обнаружили труп мужчины

По предварительной информации, 22 июня мужчина распивал алкоголь в компании друзей, а когда спиртное закончилось, пообещал, что найдёт ещё. Деньги на выпивку он решил заработать, сдав металл из трансформаторной будки, которую ранее видел на территории части. Он проник в будку, но при попытке вытащить цветной металл получил удар током.

Прибывшие на место происшествия медики попытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно, мужчина скончался. Проверкой случившегося сейчас займётся следственный комитет. На данный момент известно, что мужчина снимал жильё в Нижнем Тагиле, но не являлся местным жителем.

Во время проверки пунктов приёма металлолома, которая прошла 18 июня, нижнетагильская полиция изъяла из оборота 10 тонн черных и цветных металлов, 24 человека привлекла к ответственности по статье «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения», выявила семь уголовных преступлений, совершенных по статье «Кража».