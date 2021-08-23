После укусов клещей в Свердловской области скончались два человека

В этом году более 34 тысяч человек в регионе пострадали от укусов клещей. Это на 10% больше прошлого года и на 13% выше среднемноголетнего уровня, сообщила замруководителя управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева в ходе пресс-конференции, пишет Znak.
Она отметила, что среди исследованных проб в 2% случаев был найден антиген вируса клещевого энцефалита.
По данным Роспотребнадзора, каждый третий случай укуса клеща был выявлен в Екатеринбурге. Это обусловлено тем, что прокормители клещей — грызуны, «идут в город».