Мошенник, обманом забирающий телефоны у подростков, продолжает орудовать в Нижнем Тагиле

20 сентября около 13 часов двое учащихся школы № 38 после окончания уроков вышли на школьный двор, где их остановил высокий молодой человек. Он предложил ребятам помочь разыграть свою девушку. Поинтересовался, хорошая ли камера в телефоне, чтобы воспользоваться ею для съемки розыгрыша. Мальчишки должны были спрятаться в кустах и потом, когда мимо пойдет девушка, напугать ее, а молодой человек все это снимет на телефон. Пока наивные мальчишки прятались, злоумышленник скрылся, забрав их телефоны.

Спустя два часа история повторилась и с двумя учащимися 36-й школы. Они также согласились поучаствовать в розыгрыше и остались без средств связи.

В субботу мошенник, разгуливая во дворе школы № 20, покараулил очередных жертв. На этот раз он разыграл спектакль с поиском золотой цепочки, якобы похищенной у девушки во время грабежа. Сотрудник полиции, так он представился подросткам, опять просил ребят о помощи, в том числе и необходимостью воспользоваться их сотовыми телефонами для проведения видео- и фотосъемки. В процессе поисков похищенного имущества мужчина звонил кому-то, а потом объяснял ребятам, что скоро еще подъедут сотрудники полиции.

В настоящее время отделением дознания отдела полиции № 17 по шести фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Все потерпевшие – мальчики в возрасте 9-11 лет – пояснили, что обманувший их мужчина высокого роста, лет 25-30, светловолосый с короткой стрижкой. Когда ребятам показали ранее составленный фоторобот мошенника, действовавшего на территории Тагилстроевского и Ленинского районов, они подтвердили, что это и есть обманщик.

В настоящее время во всех отдела полиции созданы специализированные поисковые группы для установления и задержания мошенника и пресечения подобных преступлений.

Огромная просьба к родителям и педагогам еще раз напомнить детям о необходимости быть предельно осторожными на улице, не общаться с незнакомцами, отвергать любые предложения воспользоваться сотовым телефоном. При первой же возможности сообщать в полицию о подобных фактах.

Не исключено, что жертвой мошенника стали и другие подростки, но не признались в этом родителям. Уважаемые родители, если в разговоре с ребенком вы узнали о таких фактах, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.