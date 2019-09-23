В Берёзовском осуждён крановщик, обвиняемый в смерти двух человек
Сегодня, 18:46ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Берёзовском к одному году лишения свободы приговорён 35-летний крановщик, который обвинялся в причинении смерти по неосторожности двум рабочим, сообщает СКР по Свердловской области.
Следствие установило, что 11 февраля 2019 года подсудимый, без оформления работая на стройке крановщиком, управлял автокраном с монтажной люлькой. В месте крепления люльки были дефекты, которые не позволяли поднимать в ней рабочих. Крановщик знал об этом, но всё же начал подъём двух сварщиков, в результате чего люлька упала с 9-метровой высоты. Оба работника погибли.
Суд назначил обвиняемому один год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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