В Берёзовском осуждён крановщик, обвиняемый в смерти двух человек

Следствие установило, что 11 февраля 2019 года подсудимый, без оформления работая на стройке крановщиком, управлял автокраном с монтажной люлькой. В месте крепления люльки были дефекты, которые не позволяли поднимать в ней рабочих. Крановщик знал об этом, но всё же начал подъём двух сварщиков, в результате чего люлька упала с 9-метровой высоты. Оба работника погибли.