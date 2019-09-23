В Нижнем Тагиле два легковых авто врезались в дерево и дорожный знак на тротуаре
Сегодня, 14:42ПроисшествияФото: группа "Вконтакте" - "ЧП Нижний Тагил"
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23 августа в Нижнем Тагиле столкнулись два легковых автомобиля, а после вылетели на тротуар и врезались в дерево и дорожный знак.
Сюжеты: Нижний Тагил
На повороте с проспекта Вагоностроителей на улицу Тимирязева после ДТП белая «Лада» наехала на дорожный знак, а серый «Ниссан» врезался в дерево. Визуально обе машины понесли незначительные повреждения.
Начальник отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила Сергей Бернгардт подтвердил TagilCity.ru факт ДТП и подчеркнул, что в аварии никто не пострадал.
Это обычный страховой случай, ничего серьёзного,сказал Сергей Бернгрардт.
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