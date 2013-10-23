Серьезное ДТП в Нижнем Тагиле. Газель столкнулась с Volkswagen (ФОТО)

Пользователь Марк Луковенков, который стал понятым после данной аварии, рассказал TagilCity.ru, что Touareg на большой скорости вылетел на встречную полосу из-за поворота и столкнулся с Газелью.

Погибших в ДТП нет. От пользователя также стало известно, что водитель Газели был госпитализирован, поскольку весь удар пришелся именно на него. Водитель и пассажир Touareg – молодой человек и девушка, в ДТП не пострадали.