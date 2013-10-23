Серьезное ДТП в Нижнем Тагиле. Газель столкнулась с Volkswagen (ФОТО)
23 октября 2013, 15:30Происшествия
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Сегодня утром на Вагонке произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали пользователи сообщества «Типичный Тагильчанин» Вконтакте.
Всё произошло в Дзержинском районе на улице Круговая. Участники – Газель (маршрутное такси №16) и Volkswagen Touareg.
Пользователь Марк Луковенков, который стал понятым после данной аварии, рассказал TagilCity.ru, что Touareg на большой скорости вылетел на встречную полосу из-за поворота и столкнулся с Газелью.
Погибших в ДТП нет. От пользователя также стало известно, что водитель Газели был госпитализирован, поскольку весь удар пришелся именно на него. Водитель и пассажир Touareg – молодой человек и девушка, в ДТП не пострадали.
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Фотографии из паблика «ТТ». Автор - Марк Луковенков
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