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Серьезное ДТП в Нижнем Тагиле. Газель столкнулась с Volkswagen (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Серьезное ДТП в Нижнем Тагиле. Газель столкнулась с Volkswagen (ФОТО)

23 октября 2013, 15:30Происшествия
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