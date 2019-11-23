В лесу под Верхней Пышмой нашли мертвым пропавшего врача-травматолога
Сегодня, 18:28ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 23 ноября, нашли пропавшего неделю назад врача-травматолога из Верхней Пышмы, пишет Е1.
Врач пропал 15 ноября. Сегодня полицейские, коллеги мужчины и волонтеры весь день вели поиски в лесу. Дмитрий Аввакумов был найден мертвым в лесу недалеко от трассы в сторону Серова.
Сейчас на месте работают следователи. В СК рассказали, что по факту смерти мужчины проводится проверка. Признаков насильственной смерти в настоящее время не установлено. Причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы.
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