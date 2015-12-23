Украл, покатался - в тюрьму. В Нижнем Тагиле 47-летний мужчина увёл велосипед

Происшествие произошло в начале этой недели на улице Аганичева в доме №26. Там на лестничной площадке между 4 и 5 этажами находился велосипед. Он не был пристегнут замком с тросиком или как-то ещё защищён от угона. Велосипед пропал, но его владелец очень быстро заметил это: буквально через несколько минут. Не став тратить время на бесполезные поиски, он немедленно обратился в полицию.

Прибывший на помощь наряд полиции заметил на снегу свежие следы от велосипедных колёс. Пойдя по следу, стражи порядка дошли до нового моста на улице Красноармейская. Там они увидели мужчину на велосипеде, по стилю вождения которого можно было сделать вывод, что он недавно пытается освоить этот вид транспорта. Так как поездки в температуру −20 градусов не являются популярными у велосипедистов, наряд задержал этого мужчину и вместе с велосипедом доставил в отделение полиции.

Там мужчина не стал отпираться и сознался в краже. Он нигде не работает и живёт в центре города. На его счету уже числятся кражи, за которые он был ранее судим. За похищение велосипеда, стоимостью 5000 рублей, он может попасть в тюрьму на 2 года.