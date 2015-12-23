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Украл, покатался - в тюрьму. В Нижнем Тагиле 47-летний мужчина увёл велосипед
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Украл, покатался - в тюрьму. В Нижнем Тагиле 47-летний мужчина увёл велосипед

23 декабря 2015, 13:25ПроисшествияДенис Таратонов
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