Вброс фальшивых тысячных купюр зарегистрирован в Нижнем Тагиле

Все они поступили из торговых точек Вагонки. Три найдены в инкассаторских сумках с выручкой магазинов, еще три – из аптеки на улице Юности. Серии этих фальшивок ранее в городе не появлялись. Это ЛП, ГН, АП и КС. Ранее неоднократно в Нижнем Тагиле находили поддельные тысячные серий АМ и АЛ, отметили в пресс-службе нижнетагильского УВД.