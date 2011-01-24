Вброс фальшивых тысячных купюр зарегистрирован в Нижнем Тагиле
24 января 2011, 16:48ПроисшествияАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В банках города в пятницу и субботу найдено сразу 6 подделок.
Все они поступили из торговых точек Вагонки. Три найдены в инкассаторских сумках с выручкой магазинов, еще три – из аптеки на улице Юности. Серии этих фальшивок ранее в городе не появлялись. Это ЛП, ГН, АП и КС. Ранее неоднократно в Нижнем Тагиле находили поддельные тысячные серий АМ и АЛ, отметили в пресс-службе нижнетагильского УВД.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей