В Нижнем Тагиле пропал человек: сестра ищет старшего брата (ФОТО)
24 января 2014, 09:55Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В нашем городе вот уже несколько дней подряд ищут человека. Сегодня в редакцию TagilCity.ru обратилась пользователь Ирина с информацией о том, что пропавший – ее родной старший брат. Ирина рассказала, что мужчина до сих пор домой не пришел.
Мужчину зовут Андрей Тютин, 1971 года рождения. Семья уже написала заявление в полицию, а в интернете повсюду размещены объявления о случившемся. Пропал Андрей 11 января 2014 года, и, по сообщению близких, в последний раз его видели в тот же день в 17:00 у Городского Дворца Молодежи.
Приметы: рост 183-185, волосы седые, глаза голубые, худощавого телосложения. Кто располагает любой информацией о местонахождении человека – сообщайте по телефону 8-904-172-02-04, либо в личные сообщения на странице Ирины Ломоносовой.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей