В Нижнем Тагиле пропал человек: сестра ищет старшего брата (ФОТО)

Мужчину зовут Андрей Тютин, 1971 года рождения. Семья уже написала заявление в полицию, а в интернете повсюду размещены объявления о случившемся. Пропал Андрей 11 января 2014 года, и, по сообщению близких, в последний раз его видели в тот же день в 17:00 у Городского Дворца Молодежи.