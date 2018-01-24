Памятная доска адмиралу Колчаку пропала в Екатеринбурге

В столице Урала на доме, расположенном по улице Февральской Революции, ранее была установлена памятная доска в честь руководителя «белого» движения Александра Васильевича Колчака. В этом доме на данный момент находится кафе-музей.

В конце 2017 года табличка пострадала от действий неизвестных, которые сняли и сломали ее, но сломанная доска снова была установлена на свое место.

Ранее активисты из Екатеринбурга обращались в прокуратуру, с тем, чтобы ведомство инициировало проверку законности установки данной таблички. Они сослались на то, что Александр Колчак в прошлом был признан военным преступником и на сегодняшний день не реабилитирован. Но в прокуратуре заявили, что доска не является мемориальной и нигде не зарегистрирована, сообщает Накануне.ru.

В 2017 году активисты в Санкт-Петербурге добились через суд признания незаконным постановления городского правительства об установке мемориальной доски Колчаку.