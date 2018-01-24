Трое налетчиков в масках выстрелили в продавца и ограбили магазин в Екатеринбурге

По информации от УМВД Екатеринбурга, поздно вечером 23 января трое мужчин в масках ворвались в продуктовый магазин на ул. Кварцевой в Екатеринбурге. Они выстрелили из пневматического оружия женщине-продавцу в живот, забрали выручку из кассы и скрылись.

Информация о произошедшем поступила в отдел полиции в 23:45. Оперативники отправились на место происшествия, но задержать грабителей по горячим следам им не удалось. Они опросили второго продавца, который находился в магазине. Сейчас по факту вооруженного нападения проводится проверка.