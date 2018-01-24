Трое налетчиков в масках выстрелили в продавца и ограбили магазин в Екатеринбурге
24 января, 14:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Трое грабителей в масках напали на продуктовый магазин в столице Урала, выстрелили в живот женщине-продавцу и украли деньги из кассы.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации от УМВД Екатеринбурга, поздно вечером 23 января трое мужчин в масках ворвались в продуктовый магазин на ул. Кварцевой в Екатеринбурге. Они выстрелили из пневматического оружия женщине-продавцу в живот, забрали выручку из кассы и скрылись.
Информация о произошедшем поступила в отдел полиции в 23:45. Оперативники отправились на место происшествия, но задержать грабителей по горячим следам им не удалось. Они опросили второго продавца, который находился в магазине. Сейчас по факту вооруженного нападения проводится проверка.
Пострадавшая женщина была срочно госпитализирована в городскую больницу, пишет E1.ru.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей