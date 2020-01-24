На Урале рабочих завода эвакуировали из-за заминированного железнодорожного состава
Сегодня, 19:40ПроисшествияФото: pixabay.com
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На Уральском алюминиевом заводе в Каменске-Уральском в одном из железнодорожных составов обнаружены аммонитовые шашки. Рабочие глиноземного цеха эвакуированы, сообщает Ура.ру.
Аммонитовые шашки были обнаружены в одном из вагонов, в которых была доставлена сода из Красноярского края. Там ее добывают и дробят при помощи взрывчатки. Полученное вещество используется для производства металлов.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, возможно, при очередном дроблении часть шашек не взорвалась и была доставлена на уральский завод.
Рабочие глиноземного цеха были эвакуированы. Во время ожидания прибытия саперов из Екатеринбурга местные полицейские выставили оцепление вокруг обнаруженных шашек.
По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение.
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