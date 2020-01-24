На Урале рабочих завода эвакуировали из-за заминированного железнодорожного состава

Аммонитовые шашки были обнаружены в одном из вагонов, в которых была доставлена сода из Красноярского края. Там ее добывают и дробят при помощи взрывчатки. Полученное вещество используется для производства металлов.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, возможно, при очередном дроблении часть шашек не взорвалась и была доставлена на уральский завод.

Рабочие глиноземного цеха были эвакуированы. Во время ожидания прибытия саперов из Екатеринбурга местные полицейские выставили оцепление вокруг обнаруженных шашек.