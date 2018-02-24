Водитель легковушки врезался в магазин продуктов в Екатеринбурге и сбежал (ФОТО)

ДТП случилось днем 23 февраля. Легковушка снесла дорожное ограждение, проехала по тротуару и протаранила продуктовый магазин на ул. Донбасской в Екатеринбурге. У машины серьезно повреждены бампер и капот.

Очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте» утверждают, что водитель с места ДТП поспешил скрыться. По словам сотрудников магазина, никто из покупателей и случайных прохожих не пострадал. Сейчас в столице Урала выясняют подробности инцидента.