Водитель легковушки врезался в магазин продуктов в Екатеринбурге и сбежал (ФОТО)
24 февраля, 09:00Происшествия
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В Екатеринбурге легковой автомобиль сбил дорожное ограждение и врезался в дом, где располагается продуктовый магазин. Водитель, как утверждают очевидцы, сбежал с места аварии.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП случилось днем 23 февраля. Легковушка снесла дорожное ограждение, проехала по тротуару и протаранила продуктовый магазин на ул. Донбасской в Екатеринбурге. У машины серьезно повреждены бампер и капот.
Очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» «ВКонтакте» утверждают, что водитель с места ДТП поспешил скрыться. По словам сотрудников магазина, никто из покупателей и случайных прохожих не пострадал. Сейчас в столице Урала выясняют подробности инцидента.
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Фото: «Инцидент Екатеринбург»
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